Thainã estava escondido em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, há sete meses - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 28/06/2022 15:11 | Atualizado 28/06/2022 16:04

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta terça-feira (28), um homem identificado como Thainã Alves de Deus Santos, 28 anos. Ele é suspeito de matar o empresário Clebson Deivid Pereira Braz na cidade de Juazeiro, na Bahia, motivado por ciúmes. Thainã estava foragido há sete meses e foi encontrado em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, pelos policiais.

"Foi um cumprimento de mandado de prisão. O preso é foragido da Bahia, foi uma prisão interestadual. Ele responde a um crime de homicídio praticado em setembro do ano passado e já estava foragido há sete meses. Através de um trabalho de inteligência e cooperação entre as polícias civis do Rio de Janeiro e da Bahia, conseguimos identificar a localização dele", disse o delegado Allan Duarte, titular da DRFC.

De acordo com a Polícia Civil, Thainã se passou pela companheira para atrair Clebson. Ao chegar no local, a vítima foi rendida com uma réplica de arma de fogo e enforcada com um uma cinta de nylon utilizada para envolver fios e embalagens. O corpo foi encontrado próximo à BA-210, na cidade de Juazeiro, fronteira com Pernambuco. O carro de Clebson também foi roubado e incendiado. A instituição informou que o suspeito chegou a ser ouvido pelos policiais na Bahia, mas não tinha sido preso.

A DRFC informou que Thainã não ofereceu resistência e será encaminhado ao sistema prisional. Ele vai responder por homicídio.