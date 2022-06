A "Operação Combate" foi uma operação conjunta entre a PRF, a PM e a Polícia Civil - Divulgação

Publicado 28/06/2022 16:02 | Atualizado 28/06/2022 16:07

Rio - Dezesseis homens suspeitos de homicídios foram presos em Resende, Região Sul do estado do Rio, na "Operação Combate", deflagrada pelas polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil na manhã desta terça-feira (28). A ação conjunta aconteceu no distrito de Engenheiro Passos. Os homens também são investigados por tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação estão envolvidos na morte de um homem, em maio deste ano. Signei Pires de Souza teria sido agredido devido a uma injusta acusação de furto de celular. No mesmo mês, uma mulher também teria sido vítima dos mesmos suspeitos, após ter se relacionado com um homem de uma facção rival. A mulher, que não teve a identidade revelada, quase foi morta ao ser agredida à pauladas. Ela teve diversos ossos quebrados, o pulmão perfurado, hematomas e as pernas amputadas.



Segundo a PRF e a Polícia Civil, foram 12 presos ligados a casos de homicídios e tentativas de homicídios. Outros quatro suspeitos foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.



Além dos mandados de prisão, a Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação para o tráfico que atua na região. Foram encontrados uma pequena quantidade de drogas, para uso pessoal, seis munições para revólver calibre 38, dois cordões dourados e um rádio comunicador.



Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 89ª DP (Resende).