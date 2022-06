Agentes da Draco fazem operação em Guaratiba contra invasão e loteamento de terrenos pela milícia - Foto: Divulgação da PCERJ

Publicado 28/06/2022 08:52

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizam, na manhã desta terça-feira (28), uma operação contra a milícia que atua na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O objetivo é cumprir 19 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a integrantes da organização criminosa. Os milicianos são investigados pela invasão de terrenos particulares e de áreas de proteção ambiental, com o objetivo de realizar loteamento para, em seguida, vendê-los ilegalmente.

De acordo com o delegado André Rosa Leiras, da Draco, os criminosos vinham sendo investigados e pelo menos quatro pessoas já foram identificadas como autoras dessas invasões: "Eles são especializados no esbulho, que é a tomada à força de determinados terrenos de seus proprietários para loteamento e venda. Inclusive em áreas de proteção ambiental. Para termos uma investigação robusta, optamos por fazer a busca e apreensão. Dessa forma, preservamos as provas para assim alcançar outras pessoas envolvidas e também para identificar os crimes correlatos", explicou Leiras.

Segundo os agentes, chamou a atenção a violência empregada pela quadrilha na invasão dos terrenos particulares. Os criminosos se valem de armas de fogo e chegam a destruir ou queimar objetos no interior dos locais invadidos.

Com a operação, a Draco busca identificar outros integrantes do grupo e possíveis ligações com agentes públicos, além de fortalecer as provas obtidas até o momento. Segundo o delegado, o próximo passo será a representação da prisão de todos os envolvidos.