TriboQ Pride Festival, na Praça Mauá - Divulgação

Publicado 26/06/2022 09:00

Rio - O TriboQ Pride Festival apresenta seis dias de uma programação múltipla e gratuita em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIAP+. A primeira edição do evento, que chega integrando a música com experiências audiovisuais, informação e sensibilização, empreendedorismo, empregabilidade, artes plásticas e dança, começa amanhã e vai até 3 de julho, na região do Porto Maravilha.

Dividido em espaços como o Palco Vera Verão, que receberá os grandes shows na Praça Mauá; o Palco MAR, com os pockets shows no Museu de Arte do Rio; o Lugar Q Fala, um espaço de debates, escuta e trocas ativas sobre a comunidade LGBTQIAP+ no auditório do Museu do Amanhã; a Feira Queer onde cerca de 30 empreendedores apresentam suas marcas independentes no espaço do Museu de Arte do Rio; entre outras diversas integrações, apresentações de arte e entretenimento, o festival ocupará toda a região portuária do Rio de Janeiro.

Shows como de Maria Gadu, Majur, Ju Moraes, Rebecca, Romero Ferro, entre outros importantes nomes para a representatividade da comunidade LGBTQIAP+ estão confirmados para os palcos do evento. "Acabo de completar 10 anos de carreira, estou prestes a lançar meu novo álbum e fico muito feliz com a oportunidade de retornar aos palcos num festival que nos abraça e celebra", declara Ju Moraes, a cantora baiana se apresentará no dia 1º de julho.

"Como cidadão gay do Rio de Janeiro, eu acho importantíssimo termos um evento que marque a data da luta dos direitos dos cidadãos LGBT no mundo, que é o dia 28 de junho. Parabenizo o TriboQ por estar fazendo um amplo evento, com 6 dias de discussões multitemáticas e shows, é muito representativo da nossa comunidade essa maneira de dialogar, de comunicar, de reivindicar nossos direitos, essa maneira de resistir.", declara Carlos Tufvesson, Coordenador Executivo da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro.

E Tufvesson continua: "Acho bastante importante, ainda mais abordando temas como a empregabilidade, integração e os direitos civis. Eu estou muito satisfeito. Que bom que esteja acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, tem tudo a ver com o Rio, um evento para que todo o carioca seja bem vindo a participar e celebrar conosco a data do orgulho LGBT. Lembrando que, não precisa ser LGBT para lutar pela lgbtfobia."

Beni Falcone, junto com Mickael Noah e Thiago Berriel, formam o trio de idealizadores e realizadores do projeto. "Ficou nítida a necessidade de fazermos mais pela nossa tribo, pelas dezenas de milhares de pessoas que fazem parte desse universo que criamos junto a eles. Continuamos fazendo e sendo música, mas é hora também de olhar, cuidar e celebrar a nossa tribo", afirma Beni, que além de idealizador do festival, é vocalista da TriboQ.

Serviço

TriboQ Pride Festival

Dias 28, 29 e 30 de junho e dias 1º, 2 e 3 de julho.

Palco Vera Verão - Praça Mauá.

Palco MAR -Museu de Arte do Rio -Praça Mauá, nº 5.

Lugar Q Fala - Auditório Museu do Amanhã - Praça Mauá, nº 1.

Feira Queer - Museu de Arte do Rio.

Programação gratuita.

Mais informações: /www.triboq.com.br/.



'Morena?' é a atração na Maré

Peça "Morena?" - Divulgação

As diferentes tonalidades existentes em ser negro trazem experiências e vivências diferentes. O espetáculo "Morena?", de forma sensível e emocionante, aborda identidade racial e colorismo no Brasil. Na terça-feira, na Lona Cultural Herbert Viana, na Maré, em duas sessões. Depois, segue para Madureira.

As apresentações terão a presença de um intérprete de libras, o que favorece a inclusão do público com deficiência auditiva.

A peça teatral é um retrato do que é a vivência que atravessa pessoas negras e como as micro agressões fazem parte de uma história conjunta, porém não somente, e também a compreensão de que no autocuidado e autoconhecimento há a possibilidade de se reencontrar com o que de fato importa.

Com um elenco de artistas e produtores oriundos da Baixada Fluminense, a obra realizada pela Onã Cultural é dirigida por Junior Capelloni.

Serviço

Morena?

Dia 29 de junho, às 14h e 18h30 - Lona Cultural Herbert Viana - Rua Evanildo Alves, s/nº, Maré.

Dias 2 e 3 de julho, às 15h e 19h - Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira.

Grátis (colaboração consciente).

Classificação: Livre





'O meu sangue ferve por você'

Pedro Henrique Lopes e Cristiana Pompeo em "O meu sangue ferve por você" - Junior Mandriola

Embalado por clássicos da música romântica, como "Alma gêmea", "Sandra Rosa Madalena", "Garçom", "Escrito nas estrelas", "Você não vale nada, mas eu gosto de você", o divertido espetáculo voltou esta semana ao cartaz, no Teatro Clara Nunes. Sucesso de público e crítica há mais de 10 anos, a comédia musical, com roteiro de Pedro Henrique Lopes, direção geral de Diego Morais e direção musical de Tony Lucchesi, lota os teatros por onde passa, ao contar a história de um quadrilátero amoroso que vive as alegrias e as dores do amor.

Serviço

O meu sangue ferve por você

Teatro Clara Nunes - Rua Marques de São Vicente, 52 - 3º andar - Shopping da Gávea.

Temporada: de 24 de junho a 31 de julho de 2022

Sextas e sábados, às 21h; domingos, às 20h.

Até 31 de julho.

Ingressos pelo site Sympla.

Duração: 90 minutos.

Classificação: Livre.





Espetáculo para os pequenos

Caixa Ninho - Eranos Círculo de Arte

Caixa Ninho é um acontecimento teatral para a primeira infância, onde as crianças são convidadas a entrar num universo de caixas de papelão - um cenário intimista, lúdico e modular - um espaço compartilhado de relação e construção em que tudo é possível.

Nesse mundo de caixas, crianças e adultos encontram um ninho e presenciam os primeiros voos de uma caixa-passarinho. A atriz Sandra Coelho fica junto as caixas e estabelece este vínculo de construção e acolhimento. "A relação que as crianças estabelecem com as caixas - compreendidas aqui como brinquedos não estruturados, ou seja, não possuem uma funcionalidade específica -, foi o ponto de partida para a criação da peça" - completa a atriz.

Serviço

Caixa Ninho

Teatro 1 doSesc Tijuca -Rua Barão de Mesquita, 539.

Temporada: 2 a 31 de julho.

Sábados, às 16h; domingos, às 11h e 16h.

Duração: 40min.

Gênero: Infantil (primeira infância - 1 a 6 anos).





'JORGE para sempre VERÃO'

Peça Jorge para sempre Verão - Rodrigo França

Apresentando uma narrativa fictícia permeada por pontos verídicos da trajetória do grande artista Jorge Lafond, montagem inédita dirigida por Rodrigo França foi escrita pela prima de Lafond, Aline Mohamad.

O primeiro texto teatral da nova autora, desenvolvido em parceria com Diego do Subúrbio e surgido após ela escrever uma carta póstuma para seu primo, chega aos palcos do Teatro Ipanema.

A peça fala sobre o artista falecido aos 51 anos (1952-2003).

Serviço

JORGE pra sempre VERÃO

Teatro Ipanema - Rua Prudente de Moraes, 824.

Sextas e sábados, às 20h; domningos, às 19h.

Até 24 de julho.

Ingressos: contribuição voluntária (distribuídos 1h antes na bilheteria do teatro).

Classificação: 14 anos.