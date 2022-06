Padre William Gomes, 57, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu durante festa junina em Vigário Geral - Divulgação / Arquidiocese do Rio

Padre William Gomes, 57, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu durante festa junina em Vigário GeralDivulgação / Arquidiocese do Rio

Publicado 26/06/2022 12:01 | Atualizado 26/06/2022 12:06

Rio - Um padre morreu após passar mal durante uma festa junina, neste sábado (25), em Vigário Geral, na Zona Norte. William Gomes, de 57 anos, responsável pela paróquia Santa Bárbara e Santa Cecília, participava dos festejos organizados pela comunidade católica, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com informações divulgadas pela Arquidiocese do Rio, o padre, que havia sido ordenado sacerdote há 14 anos, ainda chegou a ser socorrido à emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, no entanto não resistiu.

O enterro do religioso será no fim da tarde deste domingo (26), no cemitério São Francisco de Paula, no Caju.

A Arquidiocese divulgou nota de pesar. "Rezemos por sua alma, que o Senhor tenha misericórdia e que brilhe para ela a luz perpétua. Que Deus, bom Pastor, conforte todos os familiares, e principalmente toda a comunidade paroquial que teve esta grande perda repentina. Amém", diz o texto.

Fiéis também lamentaram a morte do pároco. "Descanse em paz, padre William! Que Deus, em sua infinita bondade e amor, conforte nossos corações, neste momento de dor e tristeza", postou uma seguidora.

Outro membro da comunidade da paróquia, que fica na Rua Alvarenga Peixoto, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, recordou como era o trabalho de William. "Tinha uma sabedoria que contagiava a todos, servia a Deus e sua mãezinha com tanto amor e zelo. Liturgias impecáveis, cantava lindamente. Hoje está cantando e dançando no céu. Obrigada por tudo que fez por nossa comunidade de Santa Bárbara e Santa Cecília! Vá em paz!", escreveu.