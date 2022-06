Evento aconteceu no Parque Oswaldo Cruz - Prefeitura do Rio

Publicado 26/06/2022 12:43

Rio- O programa Favela com Dignidade, promovido pela Prefeitura do Rio, promoveu um grande mutirão no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte, no último sábado (25). Ao todo, 1.150 moradores da região foram atendidos pela Secretaria de Ação Comunitária no Parque Oswaldo Cruz, no Morro do Amorim. Essa é a segunda comunidade a ser atendida pelo projeto.



Mais de 16 secretarias e órgãos públicos ofertaram serviços como aplicação de vacinas e inscrição em vagas de emprego e cursos profissionalizantes. O local também recebeu obras de revitalização, limpeza, instalação de placas de sinalização e iluminação LED, quebra-molas e coberturas em pontos de ônibus.



Marli Peçanha, secretária de Ação Comunitária, explicou que o programa veio para amplificar a voz dos moradores. "Uma política pública eficaz não se faz de cima para baixo. É o morador quem sabe quais são as suas reais necessidades. E a Prefeitura do Rio está mobilizada para atender a população mais necessitada. Além do Favela com Dignidade, temos os projetos Recicla Comunidade, o Casa Carioca e o Turistando. São ações, em larga escala, que objetivam melhorar a qualidade de vida das favelas e comunidades cariocas”, ressaltou.



Foram aplicadas, ainda, 155 doses de vacinas contra covid-19 e influenza, enquanto os outros setores – como saúde bucal, tabagismo, tuberculose, Doença Sexualmente Transmissível (DST), entre outros – atenderam cerca de 500 pessoas, por meio da Secretaria de Saúde. Já a Secretaria de Assistência Social cadastrou 150 pessoas para atualizarem e receberem os programas sociais.



Para vagas de empregos disponíveis foram inscritas 82 pessoas pela Secretaria de Trabalho e Renda, ao passo que a Secretaria de Juventude atendeu 23 jovens, inscrevendo-os em cursos de formação profissionalizante da pasta (Papo de Futuro e Fala Juventude).