Publicado 26/06/2022 12:21

Uma discussão entre motorista e passageira terminou em atropelamento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu, na última sexta-feira (24), e deve ser formalizado nesta segunda-feira (dia 27). Solange de Quéiroz, de 40 anos, sofreu escoriações leves com queda no meio da rua após tentar embarcar pela porta traseira e o motorista arrancar com o veículo.

O acidente teria ocorrido após uma discussão entre os dois, momentos antes, que só terminou quando o condutor abriu a porta traseira para a passageira. Segundo a empresa, a briga teria ocorrido porque a vítima queria embarcar fora do ponto.

Um pedestre que estava no local filmou o atropelamento e Solange chegou a ser levada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, também no município, e foi liberada após ser medicada.

A viação Fabio's esclarece que o motorista foi afastado das funções até a apuração do caso e que os profissionais da empresa são treinados para que tanto o embarque como desembarque seja feito em local apropriado. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).