Iguá realiza mutirão de limpeza com pescadores e recolhe 420 quilos de resíduos na Lagoa de Jacarepaguá - Divulgação

Iguá realiza mutirão de limpeza com pescadores e recolhe 420 quilos de resíduos na Lagoa de JacarepaguáDivulgação

Publicado 03/07/2022 14:26 | Atualizado 03/07/2022 15:00

Rio - Com objetivo de conscientizar a população e contribuir para a revitalização do Complexo Lagunar, a Iguá Rio e 15 pescadores voluntários retiraram, na manhã deste domingo, 420 kg de lixo e outros resíduos das margens da Lagoa de Jacarepaguá, na Ilha de Bompeba, Zona Oeste do Rio. O mutirão de limpeza, realizado na semana em que se celebra o Dia do Pescador, foi promovido em parceria com a SOS Lagoas.



fotogaleria

O pescador Michel Costa Dantas, de 38 anos, realiza a atividade de pesca na região há 20 anos e conta que nunca tinha vista o local tão sujo como nos últimos anos. "Hoje em dia a gente perde muito mais tempo tirando lixo do que peixe. Quando lançamos a rede vem muito mais resíduos para gente, tem de todo tipo de lixo. Eu vejo uma diferença muito grande em relação à poluição neste período de 20 anos trabalhando".

Michel ressalta também a importância de ações como essa. "Na verdade, esse tipo de ação é diária para os pescadores aqui da região. Infelizmente essa é a realidade", diz.

A iniciativa faz parte das ações socioambientais da Iguá, empresa responsável pela distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto na capital do Rio, com foco na revitalização do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Esta é uma contrapartida ambiental da concessionária que terá investimentos de R$ 250 milhões, valor previsto no contrato de concessão.



Nos primeiros quatro meses de operação plena da Iguá, já foram retiradas mais de 120 toneladas de resíduos sólidos das margens da Lagoa do Camorim, importante corredor ecológico localizado entre as lagoas da Tijuca e de Jacarepaguá. Já as ações de responsabilidade social da operação da concessionária no Rio de Janeiro impactaram mais de 6 mil pessoas no mesmo período.



Ao final do mutirão deste domingo, os resíduos foram encaminhados para uma cooperativa de reciclagem e os pescadores ouviram uma apresentação sobre a destinação do lixo e os cuidados que devem ter para contribuir com seu aproveitamento. Do total de resíduos retirados na ação de hoje, 281 kg puderam ser enviados para reciclagem, dando um destino diferente a mais de 60% dos plásticos que antes poluíam as margens da Ilha.



A gerente de Responsabilidade Social da Iguá no Rio de Janeiro, Zilma Ferreira, destaca a importância do engajamento dos moradores do entorno da região e, principalmente, dos pescadores, que lidam diariamente com este ecossistema.



"O serviço de saneamento básico depende não só de um trabalho conjunto com outros agentes públicos, mas também do compromisso da população com a preservação ambiental. Isso inclui o uso consciente da água e da ligação das casas às redes de coleta disponíveis. Por este motivo, a Iguá promove ações socioambientais como essa, de conscientização e educação para implementar a cultura do saneamento, mostrando sua relação direta com a saúde e a qualidade de vida", explica Zilma.