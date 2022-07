Material foi apreendido na Rua Nestor Pinto Alves, em São Gonçalo - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 03/07/2022 16:49

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (3), o dono de uma fábrica de balões na Rua Nestor Pinto Alves, em Alcântara, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com agentes do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), no local foram encontrados materiais para fabricação e artefatos explosivos ainda não contabilizados. O proprietário do material, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para 74ªDP (São Gonçalo).

Já na noite de sábado (2), um incêndio causado pela queda de um balão atingiu parte do terceiro pavilhão do Riocentro, na Zona Oeste do Rio. Segundo uma nota emitida pela administração do local, não havia nenhum evento sendo realizado e ninguém ficou ferido.

De acordo com trabalhadores do estabelecimento, o fogo, que foi contido pela equipe do Corpo de Bombeiros do quartel do Recreio dos Bandeirantes, não se espalhou devido ao sistema de proteção, que conta com mantas de segurança.

Desde 2019, foram avistados 2.340 balões sobrevoando o centro de convenções. Desses, 178 caíram na região próxima ao espaço e 76, dentro do centro de exposições.