PM Wesley Kenned Portella dos Santos, de 32 anos, morreu no bairro Amendoeira, em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 03/07/2022 13:56 | Atualizado 03/07/2022 15:20

Rio - O corpo do policial militar Wesley Kenned Portella dos Santos, de 32 anos, será enterrado na segunda-feira (4), às 11h, no Cemitério Parque Nycteroy, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O cabo foi morto depois de sair de uma barbearia no bairro Amendoeira , mesmo município, na tarde de sábado (2). Na ocasião, ele trocou tiros com um bandido, que morreu no local. O criminoso, identificado como Victor Bizzo Farias, 26, teria tentado assaltar o PM. Já Kenned chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.