Câmeras de segurança registraram assalto no Shopping Village Mall que deixou um segurança morto no dia 25 de junho - reprodução

Câmeras de segurança registraram assalto no Shopping Village Mall que deixou um segurança morto no dia 25 de junho reprodução

Publicado 06/07/2022 12:19 | Atualizado 06/07/2022 12:36

Rio- O Instituto Fogo Cruzado divulgou um relatório, nesta quarta-feira (6), em que aponta que o Rio de Janeiro registrou no mês de junho 20 casos de tiroteios durante tentativas de assalto, com oito mortos e 12 feridos. Ao longo de 2022, 116 roubos foram registrados apenas na Região Metropolitana, o que resultaram em ao menos 40 mortos e 75 feridos, de acordo com o documen



Um dos casos mais recentes ocorreu no dia 25 de junho, quando uma joalheria do shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, foi alvo de um assalto. Na ocasião o segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos foi morto a tiros. De acordo com a polícia, 12 criminosos armados participaram da ação.



Ainda segundo o Instituto, a Tijuca, na Zona Norte, foi o bairro com o maior número de tiros durante assaltos no primeiro semestre do ano, com seis casos no total nestes primeiros seis meses. Um deles foi o caso do farmacêutico Carlos Alexandre Resende, morto a tiros durante um assalto enquanto esperava a esposa chegar de ônibus ao ponto de encontro, em março.



Os bairros de Bangu, Campo Grande, Engenho de Dentro, Guadalupe e Vigário Geral no Rio e a cidade de Maricá concentraram três casos cada e encabeçaram o ranking de bairros do Grande Rio com o maior número de tiros durante assaltos.



O mês em dados



Ao longo do mês de junho, houve 336 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio. O número de tiroteios no mês indica uma queda de 15% em comparação com junho de 2021, quando houve 395 registros. Em média, a cada quatro tiroteios ocorridos no mês de junho deste ano, um foi durante operação policial.



Houve queda também nos baleados. Foram 63 mortos e 64 feridos neste mês que passou. Uma queda de 19% nos mortos e de 2% nos feridos em comparação com junho de 2021, que concentrou 78 mortos e 65 feridos.



Comparado ao mês de maio, que concentrou 338 tiroteios, com 110 mortos e 81 feridos, o sexto mês do ano apresentou queda de 1% nos tiroteios, de 43% nos mortos e de 21% nos feridos.



Entre as datas mais impactadas pela violência armada, dia 15 de junho, com 21 registros, concentrou o maior número de tiroteios. O dia 13, com nove vítimas, teve o maior número de mortos. E os dias 30 concentrou o maior número de feridos, com sete vítimas cada.



Mapa da violência



Os cinco municípios da Região Metropolitana do Rio mais afetados pela violência

armada em junho foram:

Rio de Janeiro: 228 tiroteios, 22 mortos e 35 feridos

Duque de Caxias: 26 tiroteios, 5 mortos e 4 feridos

São Gonçalo: 25 tiroteios, 15 mortos e 14 feridos

Niterói: 13 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos

São João de Meriti: 10 tiroteio, 3 mortos e 1 ferido



Entre os bairros do Grande Rio, os cinco mais afetados foram:

Praça Seca (Rio de Janeiro): 14 tiroteios

Madureira (Rio de Janeiro): 10 tiroteios, 1 morto e 3 feridos

Tanque (Rio de Janeiro): 10 tiroteios

Olavo Bilac (Duque de Caxias): 8 tiroteios

Cascadura (Rio de Janeiro): 7 tiroteios

Cordovil (Rio de Janeiro): 7 tiroteios



A distribuição da violência armada entre as seis regiões que fazem parte do Grande

Rio ficou assim:

Zona Norte: 137 tiroteios, 13 mortos e 21 feridos

Zona Oeste: 70 tiroteios, 8 mortos e 12 feridos

Baixada Fluminense: 63 tiroteios, 19 mortos e 11 feridos

Leste Metropolitano: 44 tiroteios, 22 mortos e 17 feridos

Centro: 15 tiroteios, 1 morto e 2 feridos

Zona Sul: 7 tiroteios e 1 ferido

A Zona Norte concentrou 41% dos tiroteios no Grande Rio em junho. Por outro lado, apesar de estar em quarto lugar no número de tiroteios, o Leste Metropolitano concentrou o maior número de mortos. Dos 336 tiroteios ocorridos no Grande Rio em junho, 27 deles foram em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo, uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas nestas áreas.



As unidades pacificadoras mais afetadas pelos tiroteios foram:

Andaraí: 4 tiroteios e 1 ferido

Macacos: 4 tiroteios

Turano: 3 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

São João: 3 tiroteios

Complexo do Alemão: 2 tiroteios e 1 ferido

Prazeres: 2 tiroteios e 1 ferido

Manguinhos: 2 tiroteios

Borel: 2 tiroteios