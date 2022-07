Motoristas acharam que tentativa de assalto a caminhão na Linha Vermelha era arrastão - Reprodução de vídeo

Motoristas acharam que tentativa de assalto a caminhão na Linha Vermelha era arrastãoReprodução de vídeo

Publicado 06/07/2022 21:11 | Atualizado 06/07/2022 21:52

Rio - Uma troca de tiros entre criminosos e uma equipe de escolta armada deixou três pessoas feridas, nesta quarta-feira (6), na Linha Vermelha, na altura da Infraero, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Bando usou três carros para roubar caminhão de cargas acompanhado pelos seguranças, mas desistiram do assalto após a chegada de PMs. Um membro da equipe ficou ferido na abordagem dos bandidos e foi levado para hospital na Ilha do Governador. Outras duas pessoas também deram entrada na unidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Patrulhamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados sobre a ocorrência de um assalto na via expressa mas, ao chegarem no local, foram informados pela equipe de escolta que os bandidos haviam fugido sem levar a carga.

O grupo de criminosos teria fechado o carro dos seguranças com o objetivo de roubar transporte de carga protegido pelo grupo. Um dos veículos usados pelos bandidos chegou a colidir com o carro da equipe e houve confronto no local.

Um membro da equipe de segurança ficou ferido na batida e precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Pouco tempo depois, outras duas pessoas que também estava na via expressa deram entrada na unidade de saúde. Não há informação sobre o estado de saúde ou a identificação dos feridos.

Quem passava pelo local confundiu o confronto entre os criminosos e a equipe de escolta com um arrastão. Alguns motoristas chegaram a abandonar os carros e caminhar pela pista por receio de serem assaltados. "Arrastão na linha vermelha com tiro e tudo, credo", postou uma usuária do Twitter.