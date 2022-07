Bombeiros fazem busca por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 19:49

Lucas da Silva, de 20 anos, Rio - As buscas pelo jovem, de 20 anos, que desapareceu na madrugada desta quarta-feira (6) na Praia do Pepê , altura da Avenida do Pepê, 610, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, continuarão nesta quinta-feira (7), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um rapaz que estava com ele, identificado apenas como Cauã, morreu afogado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.

De acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, havia ainda uma terceira vítima no mar, identificada como Pierre Oliveira, mas ela conseguiu sair sozinha.

"As buscas continuam pela última vítima e a estratégia é trabalhar com as aeronaves e motos aquáticas. O trabalho com os mergulhadores continuam até que essa pessoa seja encontrada", disse o porta-voz.