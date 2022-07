Rio de Janeiro

Projeto da UFRJ vai estudar solução para problemas relacionados a deslizamentos nas encostas brasileiras

A pesquisa é fruto da cooperação técnica entre governo brasileiro e japonês, além da parceira com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), com o Departamento de Obras de Proteção de Defesa Civil (DOP), com a Coordenação Geral de Prevenção e Projetos Estratégicos (CGPP) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)

Publicado há 2 horas