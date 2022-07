Um criminoso morreu no local e o outro no hospital; um terceiro foi preso - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 16:54 | Atualizado 06/07/2022 18:42

Rio - Uma perseguição policial que aconteceu na tarde desta quarta-feira (6) na Rua Herculano Pinheiro, na Pavuna, Zona Norte do Rio, terminou com dois criminosos mortos e um preso, e assustou moradores da região. De acordo com as primeiras informações, equipes da Polícia Civil estavam monitorando uma quadrilha que atua nos morros do Chapadão e Urubu, quando desconfiaram de pelo menos três homens divididos em um carro e em uma moto. Ao tentar fazer a abordagem do trio, os agentes foram atacados a tiros e houve confronto.

Na ação, dois bandidos foram baleados. Um deles chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo teria morrido no local do crime. Já o terceiro tentou fugir, mas foi preso minutos depois. Nenhum policial foi atingido.

Após o ocorrido, moradores relataram ao DIA que viveram minutos de terror. O porteiro Fábio Melo Rezende, que mora na Rua Herculano Pinheiro desde quando nasceu, há 42 anos, afirmou que nunca tinha passado por algo parecido. Além disso, ele ressaltou que teve que proteger sua filha de seis anos em um dos quartos de sua casa.

"Eu não consegui ver nada, só ouvi os tiros e as pessoas gritando. Tive que ir para um cômodo para conseguir proteger minha filha. Nós ficamos abraçados. Cheguei a achar que minha mãe tinha sido atingida (por disparos). Foi assustador o que passamos", relata.

O trabalhador conta ainda que está com medo de continuar morando no Rio de Janeiro e pensa em se mudar, já que tem família em Natal. "Isso aqui é assustador. Estou me tremendo até agora. Foi um episódio muito triste. Minha filha está em choque. Não foi fácil. Ainda mais porque foi em horário de almoço, hora que as crianças saem do colégio. Um perigo", finaliza.

Por fim, a Polícia Civil informou que os dois criminosos que morreram na ação tinham passagens pela polícia por roubo e roubo de cargas. Com eles, duas pistolas e um carro foram apreendidos. A perícia está sendo realizada no local. O caso será registrado na 24ª DP (Piedade).



*Colaborou Cléber Mendes