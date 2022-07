Allan Jesus afirmou que está sendo ameaçado de morte - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/07/2022 18:34 | Atualizado 06/07/2022 18:39

Rio - Allan Silva de Jesus, ex-empresário do influenciador digital Iran Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, procurou a 32ª DP (Taquara) para relatar que tem sofrido ameaças nas redes sociais. Além dele, sua esposa, uma prima e um de seus clientes também estariam sendo alvo de ataques na internet.



O ex-gerenciador da carreira de Iran contou que, após o rompimento com seu cliente , sites e perfis passaram a divulgar notícias falsas sobre ele e sua relação com "Luva".

"Meus dados pessoais e da minha família foram vazados e temos sido ameaçados de morte por diversas pessoas. Estamos tomando todas as medidas judiciais para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem pelos seus atos, sendo certo que será no ambiente jurídico", afirmou Allan em uma rede social.

O ex-empresário de Iran disse também que as mensagens de ódio que têm recebido estão sendo encaminhadas às autoridades policiais "para que prossigam com as pertinentes investigações criminais".

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que iniciou uma investigação para saber quem estaria por trás das ameaças.

Quem é Luva de Pedreiro?

Nascido na cidade de Quijingue, na Bahia, Iran Ferreira ficou conhecido nas redes sociais com vídeos de futebol gravados em um campo de várzea da cidade, sempre acompanhado do bordão: "receba!".

O jovem é o influencer da área de futebol mais seguido no Instagram. Ao todo, Iran tem mais de 16 milhões de seguidores. No TikTok, ele tem cerca de 17 milhões de perfis que o acompanham.