Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro - Reprodução

Iran Ferreira, conhecido como Luva de PedreiroReprodução

Publicado 22/06/2022 19:08 | Atualizado 22/06/2022 19:22

Rio - O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, é conhecido mundialmente, especialmente por conta do seu famoso bordão "Receba!". Com mais de 30 milhões de seguidores juntando suas redes sociais, e tendo sido contratado por grandes empresas, muitos pensam que a vida de Iran está feita. No entanto, ao que tudo indica, a história não é bem assim.

Nesta quarta-feira (22), o jornalista Léo Dias revelou que conversou com os novos empresários do influenciador, que preferiram não ser identificados. Na conversa, os gestores da carreira de Iran mostraram o extrato bancário das duas contas do influenciador. No extrato constava apenas um giro de R$ 7.500. No entanto, não havia praticamente nada de saldo nas duas contas do influenciador.



Neste mesmo dia, Luva de Pedreiro deixou de seguir o empresário Allan Jesus nas redes sociais, dando a entender que a relação de negócios entre eles havia terminado. Desde o início de sua carreira, Iran era agenciado pela ASJ Consultoria, empresa de Allan. Vale lembrar que, na última semana, Iran fez um desabafo nas redes sociais , dizendo que estava "de saco cheio", e iria se ausentar das redes sociais por um tempo.

Na última semana, Léo Dias entrou em contato com fontes da área de marketing de influência, que sondou os valores que Luva de Pedreiro teria recebido em propagandas. Segundo publicação do colunista, Iran Ferreira teria recebido R$ 1 milhão no seu patrocínio com a Amazon Prime Vídeo, para a divulgação do cardápio de eventos esportivos do serviço de streaming.

Conhecido como Luva de Pedreiro, o jovem, de apenas 20 anos, é o influenciador digital da área de futebol mais seguido no Instagram. Ao todo, Iran tem mais de 14 milhões de seguidores na rede. No TikTok, ele tem cerca de 17 milhões de perfis que o acompanham.