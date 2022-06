Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid - AFP

Zidane está sem clube desde que deixou o Real MadridAFP

Publicado 22/06/2022 17:39

Rio - Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", que irá ao ar nesta quinta-feira, Zinedine Zidane deixou clara sua intenção de assumir a seleção francesa. O ex-camisa 10 dos "Les Bleus" falou sobre seus planos para o futuro e que quer concluir sua história com a equipe nacional de seu país.



- Não terminei com a seleção - disse Zidane.



O ex-técnico do Real Madrid foi cotado para assumir equipes como PSG e Manchester United, mas não deseja assumir outro cargo que não seja o de comandante da seleção de seu país. O presidente do clube parisiense Nassr Al-Khelaifi disse em entrevista ao jornal espanhol "Marca" que não tentou falar com Zidane.

A única coisa que o mantém um pouco mais longe da seleção é o fato de Deschamps estar consolidado no cargo de treinador após vencer a Copa do Mundo de 2018 e a Nations League em 2021, o que inviabiliza uma eventual saída. Contudo, é possível que o capitão da equipe campeã do mundo em 1998 encerre seu ciclo no comando da França após o Mundial de 2022, abrindo espaço para Zidane.

O presidente da Federação Francesa de Futebol Noel Le Graet disse que Zidane pode um dia assumir o cargo.



- Ele chegará à seleção um dia. Quando? Não sei - disse Le Graet.



O ex-meia foi herói no primeiro título mundial da França, em 1998 ao marcar dois gols na final contra o Brasil. Zidane completa 50 anos na próxima quinta-feira.