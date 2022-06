Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/06/2022 16:27

A Globo aumentou a proposta para renovar os direitos da Copa do Brasil, o que teria sido visto com bons olhos pela CBF apesar da alta oferta feita pelo SBT, concorrente direto nessa disputa. A informação foi publicada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do 'Uol'.



A emissora do Rio teria feito uma oferta de R$ 500 milhões, o que representa um aumento de R$ 100 milhões em relação ao contrato atual. O pacote pretendido pela Globo inclui TV aberta, fechada (SporTV) e streaming, que será fatiado com a Amazon. A empresa americana entraria com um aporte financeiro na proposta.

A Globo ainda tem a vantagem de ser a atual dona dos direitos até o fim desta edição, graças a uma cláusula de preferência na renovação. O SBT, apesar da boa proposta, gostaria de contar com um pacote apenas para a TV aberta. Com isso, para concorrer nos mesmos parâmetros, o SBT precisaria de um aporte na proposta de uma emissora de TV fechada.



Empresas internacionais como IMG e Infront fizeram propostas para tirar o produto da Globo, mas os valores foram considerados menos vantajosos financeiramente. Ainda não se tem definição se a renovação será feita por dois ou quatro anos.



As negociações seguem acontecendo e a CBF analisa o melhor jeito de fechar um acordo. A Copa do Brasil vem atraindo o interesse de muitas empresas.