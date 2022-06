Fairmont e Accor organizam evento com a presença de ex-jogadores do PSG - Divulgação

Publicado 22/06/2022 15:29 | Atualizado 22/06/2022 15:59

Rio - A última terça-feira (21), foi bastante agitada para os associados do programa ALL – Accor Live Limitless, da rede Accor. Em parceria com o hotel Fairmont e o Paris Saint-Germain, o evento "Play With Legends" fez a alegria dos associados da empresa, que é a principal patrocinadora do clube francês. Para melhorar a experiência ainda mais, o PSG convidou dois de seus ex-jogadores para passar um dia ao lado dos participantes da ação: Marcos Ceará, que jogou no clube entre 2007 e 2012, e Nenê, que atuou em Paris entre 2010 e 2013.

A ação começou com um passeio de barco pela Baía de Guanabara com todos os associados que resgataram a experiência e seus acompanhantes. Além deles, as lendas Nenê e Marcos Ceará, e a apresentadora e influenciadora digital Isabela Pagliari também estiveram presentes na embarcação. Durante o passeio, os presentes puderam realizar um almoço com vista para o Pão de Açúcar, um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro.

Ainda navegando, os associados assistiram o sorteio dos times da segunda experiência do dia: uma partida de futebol entre o Time Nenê e o Time Ceará. Ao ter seu nome sorteado, o associado saberia qual "Legend" seria seu companheiro de equipe, e ganhava o uniforme da partida.

Ao chegar em terra firme, os associados e as lendas iniciaram sua preparação para a partida, que foi realizada em uma arena montada na Praia de Copacabana.

Na segunda experiência do dia, foram realizadas duas partidas: A primeira, apenas entre os associados e as lendas. Neste jogo, a equipe capitaneada por Marcos Ceará acabou sendo a vencedora, pelo placar de 10 a 9.



Já a segunda partida contou, também, com a presença de influenciadores digitais. Pelo lado da equipe de Nenê, estiveram presentes os jornalistas Gabriel Orphão, do Jornal O Dia, e Lucas Pedrosa, do SBT. O confronto acabou terminando empatado em 7 a 7. Com isto, teve que ser decidido nas penalidades. Nas cobranças, a equipe de Nenê acabou se saindo melhor, e garantiu a vitória na partida.

A noite, os associados, as lendas e os influenciadores participaram de um coquetel realizado no Hotel Fairmont, em Copacabana. O evento ainda contou com a cerimônia de premiação da partida, onde os associados receberam o troféu pela vitória, além de prêmios individuais, como melhor goleiro e artilheiro do evento. Além disso, cada membro recebeu uma camisa oficial do Paris Saint-Germain.

Para melhorar ainda mais a experiência, os associados do ALL receberam uma hospedagem no Fairmont, onde puderam aproveitar ainda mais as dependências do hotel.