Vasco largou na frente por uma vaga na final do Cariocão Sub-20Matheus Lima/Vasco

Publicado 22/06/2022 16:22

Rio - O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0 e largou bem nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. O Cruzmaltino superou o Alvinegro fora de casa, no CEFAT, em Várzea das Moças, com gols de Erick Marcus e Marlon Gomes, ambos na segunda etapa, e pode perder por até dois gols no jogo de volta que garante vaga na final da competição.



As equipes passaram por Bangu e Flamengo, respectivamente, nas quartas de final, e fazem duelo valendo vaga na Copa do Brasil da categoria em 2023. Os dois finalistas carimbam o passaporte para o torneio nacional.

Do outro lado, o Fluminense visita o Madureira nesta quinta-feira (23), em Conselheiro Galvão, na Zona Norte do Rio, às 15h. O Tricolor das Laranjeiras também conta com melhor campanha e pode empatar no placar agregado com o Tricolor Suburbano, que mesmo assim avança à decisão.