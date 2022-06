Jorge Jesus terá partida decisiva logo no início de temporada pelo Fernerbahçe - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 22/06/2022 15:05

Teve início nesta quarta-feira (22) a campanha de Jorge Jesus pelo Fenerbahçe. Em seu primeiro jogo, em amistoso em Istambul, na Turquia, a equipe comandada pelo treinador português empatou em 2 a 2 com o Shkupi, da Macedônia do Norte.



Foi o primeiro compromisso de pré-temporada do Fenerbahçe, como preparação para a fase preliminar da Liga dos Campeões e para o Campeonato Turco. Ainda em início de trabalho, a equipe ficou atrás no placar por duas vezes, mas conseguiu buscar o empate. O brasileiro Lincoln, ex-Grêmio, marcou um dos gols do time turco.



O Fenerbahçe terá outros dois jogos preparatórios antes de iniciar a busca por uma vaga nos grupos da Liga dos Campeões, contra o Dínamo de Kiev, em 20 de julho. Jorge Jesus ainda observará o time contra Tirana, da Albânia, e Partizan Belgrado, da Sérvia. Há a chance de mais testes serem marcados.