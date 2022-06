Gol do Fluminense anulado contra o Fortaleza gerou polêmica - Reprodução

Publicado 22/06/2022 13:16

Rio - A CBF decidiu que o VAR passará a traçar as linhas de impedimento ao vivo durante as transmissões de jogos do Brasileirão. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, durante um evento, pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, e passará a valer já na próxima rodada.

"A gente vai disponibilizar a construção da linha do impedimento na transmissão ao vivo. Não vai mais enviar a foto da jogada para a transmissão colocar na sequência. A gente entende que quando as pessoas que estão acompanhando a transmissão começarem a acompanhar a construção da linha, vão entender melhor o final dela", disse Seneme.

A CBF também garantiu que irá divulgar mais diálogos entre o VAR e os árbitros. Atualmente, a entidade divulga apenas lances que foram revisados. A ideia é mostrar também aqueles que deveriam ter sido checados e não foram.

"Nós estávamos com um grupo reduzido de trabalho, por isso não publicamos tudo. A partir de agora, podem nos cobrar mais. Essa demanda tem que ser absorvida", completou Seneme, que prometeu publicar ainda nesta quarta os áudios do polêmico jogo entre Internacional e Botafogo.