Neymar não fez boa temporada pelo PSG - AFP

Publicado 22/06/2022 12:31

Em meio à indefinição sobre sua permanência no PSG, mesmo com contrato até 2025, Neymar desperta interesse em outros clubes. Técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, pediu a contratação do brasileiro, segundo o jornal espanhol 'Sport'.



De acordo com a publicação, o italiano deseja aumentar o nível técnica de seu elenco e contaria com Neymar como um desses novos nomes. Di María e Pogba são outros nomes que interessam. Recentemente, a Juventus perdeu Dybala, que não renovou o contrato.



Na terça-feira (21), o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, não quis confirmar a permanência de Neymar no clube. O jogador está em baixa com a torcida após uma temporada decepcionante em que não foi referência e, com problemas físicos, atuou apenas em 28 jogos, com 13 gols e 8 assistências.