Delonte West, de 39 anos, deixou a NBA com 29 - Reprodução de vídeo/TMZ

Publicado 22/06/2022 13:08

Após ser flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA, o ex-jogador de basquete Delonte West falou sobre sua realidade, relatando as dificuldades que tem enfrentado nos últimos tempos. West atuou por quase 10 anos na NBA, acumulando passagens por grandes franquias.

Em um vídeo publicado pelo portal TMZ, nesta última terça-feira (21) o ex-jogador explicou o episódio e afirmou estar bem, mas sem emprego e com filhos para sustentar.



"Sim (estou bem). É o que é... tenho filhos, estou desempregado... As pessoas ajudam como podem. Como homem, tenho que fazer o que for preciso pelos meus bebês", revelou.



No inicio do mês, Delonte West foi filmado por um motorista pedindo esmolas em uma avenida na cidade de Alexandria, no estado de Virgínia, sudeste do país. O vídeo feito pelo homem surpreendeu e comoveu a internet por conta da situação do ex-jogador da NBA.



Aos 39 anos, o norte-americano enfrenta problemas com vício em drogas. West jogou profissionalmente como ala-armador e defendeu grandes equipes da NBA como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers, onde o jogador chegou a atuar lado a lado com craque LeBron James.