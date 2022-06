Troféu e bola oficial da Copa do Mundo do Catar - AFP

Publicado 22/06/2022 14:07

O secretário-geral do comitê organizador da Copa do Mundo do Catar, Hassan Al-Thawadi, divulgou nesta quarta-feira (22) a parcial de ingressos vendidos para a competição. Até o final da segunda fase de vendas, mais de 1,2 milhão de bilhetes já foram comercializados.

De acordo com o comitê organizador, cerca de 40 milhões de ingressos foram pedidos nas fases iniciais. No entanto, somente três milhões serão disponibilizados ao todo, sendo que pouco mais de 30% disso vai para FIFA e seus patrocinadores.

"Acredito que a demanda é recorde. As pessoas estão comprando ingressos e estão ansiosas para vir, não há dúvida sobre isso. Estamos tentando criar um ambiente em que a economia se beneficie, mas que também seja acessível para os torcedores, o que nem sempre é fácil de balancear", declarou o secretário-geral do comitê organizador, Hassan Al-Thawadi.

O Catar espera receber mais de 1,2 milhão de turistas durante a Copa do Mundo. O país espera arrecadar uma receita de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 102 bilhões).