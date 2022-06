Evanílson - Reprodução

Publicado 22/06/2022 13:50

Rio - O interesse do Manchester United em Evanilson, ex-jogador do Fluminense, que atua pelo Porto é real e conta com a aprovação de Erik Ten Hag. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o novo treinador é fã do brasileiro e projeta uma dupla dele com Cristiano Ronaldo. A publicação ainda revela que a operação poderá chegar a 80 milhões de euros (cerca de R$ 434 milhões).

O Manchester United fez uma primeira proposta no valor de 60 milhões de euros (cerca de R$ 325,63 milhões) que acabou recusada pelo clube português. Atualmente, as partes negociam a possibilidade de um negócio por 70 milhões de euros (cerca de R$ 379,90 milhões). O Porto já teria deixado claro que aceitaria a transferência sem discutir por 80 milhões de euros (cerca de R$ 434 milhões).

Revelado pelo Fluminense, Evanilson, de 22 anos, chegou ao Porto no meio de 2020. Caso a negociação prospere, o clube carioca terá direito a receber 6% da parte que o Tombense tem do jogador, algo em torno de 20%, além do mecanismo de solidariedade da Fifa por ser formador do atacante.

Na última temporada, o atacante entrou em campo em 46 partidas pelo clube português, marcou 21 gols e deu cinco assistências. Ele participou dos títulos do Campeonato Português e também da Taça de Portugal.