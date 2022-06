Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 22/06/2022 14:34

Craque Neto não deixou barato as falas do atacante Deyverson, ex-jogador do Palmeiras. Nas redes sociais, o apresentador devolveu as provocações feitas pelo jogador no podcast 'Fala, Brasólho!', do canal Desimpedidos, e relembrou alguns feitos da sua carreira nos gramados.



"A propósito, Liminha, o desmiolado, fica aí com alguns dos meus quase 200 gols na carreira. Números que a propósito você está longe de alcançar nesse futebol ridículo de hoje em dia", escreveu Neto no Twitter.



Em seguida, Neto compartilhou uma foto de seu nome na calçada da fama do Corinthians e provocou dizendo que Deyverson não será lembrado no futuro.



"Deram espaço pro Liminha do futebol falar asneiras e valorizar seus feitos ‘incríveis’ de pereba desmiolado. Ô Zé Ruela, não sou eu que falo que sou ídolo! É a torcida e a calçada da fama do MAIOR time do Brasil. Daqui há alguns meses ninguém vai saber que você existe. Acredite", afirmou.

Em entrevista ao jornalista Fred, do Desimpedidos, o atacante fez diversas críticas ao ex-jogador, sua postura na televisão e a relevância da sua carreira. Muitos torcedores comentaram sobre a polêmica entre os dois nas redes sociais: