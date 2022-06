Gabriel Medina - AFP

Gabriel Medina AFP

Publicado 22/06/2022 16:10

Rio - Depois de dois anos fora do calendário da principal competição do planeta, a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, volta a ser palco de uma etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Entre os dias 23 e 30 de junho, os maiores nomes da modalidade estarão na praia de Itaúna para disputar a oitava etapa da temporada. O sportv irá transmitir a etapa.

O evento irá contar com a participação dos brasileiros Gabriel Medina, atual campeão mundial; o campeão olímpico Italo Ferreira; o líder do ranking Filipe Toledo; e Tatiana Weston-Webb, única representante do país entre as mulheres; estarão na praia de Itaúna para disputar a oitava etapa da temporada.



Na água, depois do corte no meio da temporada, 24 homens e 12 mulheres seguem em busca de um lugar nas finais. Após a disputa das dez etapas, os cinco melhores do ranking se classificam para a decisão, que acontece em setembro na praia de Trestles, nos Estados Unidos. Claudinha Gonçalves vai dividir as transmissões ao longo de toda a etapa com os narradores Luiz Carlos Jr., Everaldo Marques, Sérgio Arenillas e Bruno Fonseca; e os comentaristas Bruno Bocayuva e Vitor Ribas.