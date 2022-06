Torcedores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Torcedores do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2022 19:34

Rio - O clássico entre Botafogo e Fluminense, marcado para o próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, já conta com mais de 15 mil ingressos vendidos para a torcida alvinegra. A informação foi confirmada pelo Glorioso no início da noite desta quarta-feira.

Com a boa procura, o setor Leste Inferior, destinado exclusivamente aos alvinegros, está esgotado. Por conta disso, o clube liberou a venda de entradas para o setor norte.

Apesar da alta procura, torcedores relataram dificuldades na hora de comprar seus ingressos. Alguns deles tiveram problemas com o site Voucher Seguro, responsável pela comercialização.