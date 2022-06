Zico, maior ídolo do Flamengo - Reprodução/Instagram Zico

Zico, maior ídolo do FlamengoReprodução/Instagram Zico

Publicado 22/06/2022 19:30

Rio - A inauguração do 'Bar do Galinho', no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (20), foi marcada com muita festa e animação. Maior ídolo do Flamengo, Zico recebeu ex-jogadores como Zé Roberto e Roger Flores, além da roda de samba comandada por Delcio Luiz.



O sambista e compositor Delcio Luiz transformou uma simples confraternização entre amigos em um evento. A roda de samba recebeu convidados como Anderson Leonardo, do Molejo, Renato da Rocinha, o intérprete do Império Serrano, Ito Melodia, entre outros nomes.



"Foi um prazer enorme receber alguns amigos neste dia especial, no qual pudemos inaugurar oficialmente o Bar do Galinho, que é mais uma opção para acomodar os peladeiros e frequentadores do Centro de Futebol Zico", disse o eterno camisa 10 da Gávea.

O Bar do Galinho fica localizado no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local ficará aberto diariamente, durante todo o dia, para receber os peladeiros e frequentadores do espaço.