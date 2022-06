Marlon Santos não conseguiu jogar pelo Shakhtar Donetsk por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia - Reprodução

Publicado 22/06/2022 18:33

Revelado pelo Fluminense, Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk, conversa com o PSV, da Holanda, segundo jornalista Fabrizio Romano. O técnico Ruud van Nistelrooy pode ser um fator chave para o brasileiro acertar com a equipe de Eindhoven na próxima temporada.

Ambas as partes negociam sobre a fórmula da operação, mas há outras equipes interessadas além dos holandeses. O defensor chegou ao Shakhtar Donetsk na última temporada, mas está parado desde dezembro.



Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro não pôde atuar em 2022, já que o Campeonato Ucraniano foi interrompido após a pausa de inverno que acontece anualmente entre dezembro e fevereiro.



Como o LANCE! havia adiantado, o Shakhtar Donetsk está disposto a negociar os jogadores brasileiros que não pretendem permanecer no clube. David Neres acertou sua ida para o Benfica, Pedrinho segue na mira de uma equipe brasileira e outra da Inglaterra, enquanto outros nomes também buscam uma saída.