Robert Lewandowski deseja deixar o Bayern de MuniqueFoto: Divulgação/AFP

Publicado 22/06/2022 17:05

Rio - A longa novela sobre a possível saída de Robert Lewandowski do Bayern de Munique ainda se mantém sem uma definição. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (22), durante a apresentação de Sadio Mané, ex-Liverpool, o CEO do clube alemão, Oliver Khan, foi questionado sobre a situação do atacante polonês.

"Lewandowski tem contrato até 2023 e esperamos ele na nossa reapresentação", afirmou Oliver Kahn na entrevista coletiva desta quarta-feira.



A imprensa europeia repercutiu recentemente que Lewandowski estaria na mira do Barcelona. Além disso, o atacante já deixou claro que pretende deixar o Bayern, onde está desde junho de 2014, para atuar pelo clube espanhol na próxima temporada.

"Possível nova oferta do Barcelona? Não estamos pensando nisso. É de nossa responsabilidade garantir que o clube tenha o máximo de sucesso possível. Lewandowski mostrou no passado como ele é importante para nós e esperamos que ele siga contribuindo. Ele tem contrato até 2023 e não estamos considerando mais nada", concluiu.