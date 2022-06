Vinícius Júnior decidiu título da Liga dos Campeões - AFP

Publicado 22/06/2022 18:42

Rio - Autor do gol do título do Real Madrid na Champions League, Vinícius Júnior foi apontado por Rivaldo como possível candidato à Bola de Ouro em 2023. Em entrevista à "Betfair", o pentacampeão pela Seleção Brasileira em 2002, afirmou que o atacante evoluiu durante a última temporada.

"Ele (Vini Jr.) melhorou muito em frente ao gol nesta temporada e, seguindo desta forma, poderá se firmar como uma das estrelas do Real Madrid, pois Karim Benzema deverá se aposentar em alguns anos", afirmou Rivaldo à 'Betfair'.



"No momento, é difícil indicar favoritos quando a temporada ainda nem sequer começou, porém eu não vejo ele atrás de Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e outros. Além disso, os títulos que cada clube conquistar serão muito importantes na escolha final para definir quem será o melhor do mundo nos próximos anos", completou.

A Bola de Ouro de 2022 será entregue no dia 17 de outubro e será levada em consideração as atuações da temporada 2021/22. O colega de Vinícius Júnior no Real Madrid, Karin Benzema, é o principal candidato ao título.