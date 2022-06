Técnico da Juventus, Massimiliano Allegri - Marco BERTORELLO / AFP

Publicado 22/06/2022 21:23

Rio - O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri denunciou a ex-mulher, Claudia Ughi, acusando-a de ter destinado parte da verba mensal de 10 mil euros (cerca de R$59 mil) destinada ao sustento da criança para outra finalidade: a acusação é de peculato e violação das obrigações de assistência familiar.



Já em janeiro de 2021, Allegri havia pedido ao Tribunal de Turim a redução do valor a ser pago pelo filho - de 10 e 5 mil euros por mês -, apontando que ele estava desempregado há dois anos, após a saída da Juventus e, portanto, argumentando que sua situação econômica havia mudado: o recurso, no entanto, foi rejeitado tanto na primeira quanto na segunda instância.



A separação do casal aconteceu em 2017, após treze anos de coabitação: para a criança, nascida em 2011, foi imediatamente instituída a guarda partilhada, com um subsídio de manutenção mensal pago pelo pai. No novo recurso, Allegri alega ter apurado que o primeiro teria desembolsado parte das verbas para outros fins que não as necessidades estritamente relacionadas à criança.



A mulher, assistida pelo advogado terá de se deslocar ao Ministério Público no dia 5 de julho. Enquanto Allegri, a parte civil, será representada pelo advogado Pietro Gaetano Nacci Manara. A ex-mulher é acusado de algo como 200 mil euros de gastos indevidos entre 2019 e 2021.