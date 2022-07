Setor de inteligência da 21 DP (Bonsucesso) localizou a foragida após levantamento de dados - Reprodução

Publicado 06/07/2022 21:01 | Atualizado 06/07/2022 21:29

Rio – Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (2ª Delegacia Regional da PC de Alfenas) prenderam, nesta quarta-feira (6), Deusiane dos Reis dos Santos, de 46 anos, que estava foragida da Justiça desde 2015, por ter cortado o pênis de seu filho adotivo, que tinha 7 anos à época. Ela estava no local de trabalho, no município de Alfenas, em Minas Gerais. A acusada foi localizada após levantamento de dados realizados pelo setor de inteligência da 21ª DP (Bonsucesso).

De acordo com os agentes, Deusiane e a companheira possuíam a guarda provisória da criança. Entretanto, o menor foi devolvido ao abrigo Casa Geração Vida, no bairro de Heliópolis, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Perguntada sobre o ferimento do menino, ela alegou um acidente doméstico, quando a criança teria prendido o pênis no zíper.

Segundo as investigações, foi constatado que pelo laudo pericial que o menor apresentava um corte profundo na sua região genital (pênis). O menino apresentava comportamento agressivo em casa, sendo punido por ela. O menino confirmou para as autoridades a tortura imposta pela acusada.