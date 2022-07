Emerson Lopes matou os pais a marretadas durante um surto em São Gonçalo - Reprodução /Redes sociais

Publicado 06/07/2022 20:20 | Atualizado 06/07/2022 20:56

compareceu a audiência de custódia marcada para esta quarta-feira (6). De acordo com a Central de Audiência de Custódia (CEAC), o filho do casal Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos, Rio - Preso suspeito de matar os próprios pais idosos a marretadas, Emerson Lopes Bucker Martins, de 30 anos, não. De acordo com a Central de Audiência de Custódia (CEAC), o filho do casal Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos, mortos na noite do último domingo , foi internado em hospital penal psiquiátrico após determinação médica.

Segundo despacho da juíza Ariadne Villela Lopes, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros e, por isso, a audiência foi adiada. "Determino sua apresentação na próxima data em que houver audiências designadas nesta CEAC", diz documento.

Emerson teria matado os próprios pais após ter surto psicótico. O caso aconteceu na noite do último domingo, no bairro Sacramento, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele está preso desde segunda (4), quando foi encontrado por PMs com as roupas ensanguentadas próximo à casa onde vivia com os pais.

Segundo a irmã de Emerson, Daiana Rangel, que também era filha dos idosos mortos, o irmão tinha histórico de surtos anteriores e já havia sido internado duas vezes. "Ele já saiu pelado de casa, teve outros surtos, mas estava tomando todos os remédios. Porém, como se trata de pessoas humildes, ele não ficou muito tempo internado na clínica", afirma.

O ataque aos próprios pais teria acontecido após um surto provocado pela ligação da ex-esposa de Emerson. Ela teria o procurado para pedir ajuda financeira pois o filho estava internado com covid-19. Segundo a irmã do suspeito, a família acredita que ele tenha pedido dinheiro aos pais e se desequilibrou com a negativa dos idosos. Daiana conta que ele tinha o desejo de retomar o relacionamento com a companheira.

"A gente acha que é isso, queremos entender o que aconteceu dentro da casa para ele ter matado meu pai e minha mãe, ela era muito dócil…", comenta Daiana que, ao lado de outros dois irmãos, compareceu ao IML de Tribobó, nesta terça-feira (5), para o reconhecimento dos corpos dos pais.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o crime.

Perfil dócil



Apesar dos problemas psiquiátricos, amigos de Emerson afirmam que o suspeito não tinha comportamento agressivo. "Boa índole", disse uma colega de escola. Ele era conhecido na região por sair às ruas e ir a eventos vestido de super-herói, como o Homem-Aranha e o Capitão América. Além de se vestir à caráter, Emerson, ao lado do irmão, tem uma empresa de eventos, na qual aluga brinquedos, cadeiras e faz apresentações de super-heróis.