Cláudia Alvarim Barrozo chamou entregadores de "macacos" - Reprodução

Publicado 06/07/2022 21:25 | Atualizado 06/07/2022 21:27

Rio - A 1ª Vara Criminal de Niterói rejeitou, na noite desta quarta-feira (6), o recurso apresentado pelo Ministério Público estadual (MPRJ) contra o acordo fechado na Justiça por Cláudia Alvarim Barrozo , defensora pública aposentada que xingou um entregador de "macaco".

Em sua decisão, a juíza Daniela Barbosa diz que aceitar o recurso prejudicaria as partes envolvidas, "que aceitaram espontaneamente o acordo" e foram "devidamente assistidos".

Os argumentos da promotora de Justiça Renata Meme Cavalcanti, da 2ª Promotoria de Investigação Penal Territorial Núcleo Niterói, são rebatidos pela magistrada. Renata alegou que o pacto entre as vítimas e Cláudia Alvarim foi fechado por representantes do MP que não poderia atuar no caso.



A juíza frisou no texto que a atribuição é da promotora de Justiça que atua junto à 1ª Vara Criminal de Niterói porque a denúncia já havia sido oferecida.



Por fim, a juíza ressaltou que a promotora Renata Meme "jamais participou" de uma audiência" na 1ª Vara Criminal de Niterói, e "nem solicitou que fosse intimada para tal".