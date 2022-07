Publicado 07/07/2022 00:00

Dados do Banco Mundial mostram que o Brasil vem perdendo força no cenário econômico da América do Sul. Ainda líder, mas pede atenção para alinharmos o prumo. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015 caiu para era 53,7%, em 2020 para 51,8% e, em 2021, para 50,12%.

O Projeto de Lei que visa instituir o Código de Defesa do Empreendedor em todo o território nacional, que teve como relator o deputado federal Vinicius Farah, foi aprovado unanimemente na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Uma nova boa notícia para esse setor que tanto gera empregos.