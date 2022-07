Rodovia Niterói-Manilha, conhecida como a rodovia do terror - Divulgação

Publicado 06/07/2022 11:46 | Atualizado 06/07/2022 13:38

Rio - Quatro criminosos armados com fuzis roubaram o carro da mãe do juiz Bruno Monteiro Rulière, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por volta das 6h30 desta quarta-feira, na rodovia Niterói-Manilha, na altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo o TJRJ, a vítima estava sozinha e não ficou ferida. A mulher contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um carro HRV, cor grafite, a abordou com as armas apontadas para ela.

O veículo da vítima, modelo Creta e de cor branca, foi levado para o interior da comunidade do Jardim Catarina, no município onde ocorreu o crime. Equipes da PRF, com ajuda de uma aeronave, estão na região para localizar o carro e prender os criminosos.

A rodovia Niterói-Manilha é conhecida pelos frequentes assaltos e roubos a motoristas. Além disso, é comum ter arrastões e tiroteios na região.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).