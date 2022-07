Empresário tem carro alvejado em Iguaba Grande - Divulgação Redes Sociais

Publicado 06/07/2022 11:13

Um proprietário de lojas de construção teve o carro alvejado por mais de 10 tiros, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na noite de terça-feira.

Alexandre Tavares Paz passava pela Estrada do Arrastão, uma das vias principais da cidade, no bairro de Cidade Nova, quando o veículo dele foi interceptado por um Renault prata. Um dos ocupantes desceu do veículo e começou atirar contra o automóvel de Alexandre.

A vítima foi baleada no ombro e levada para UPA de Iguaba Grande, mas passa bem. O caso foi registrado na 129ª DP (Iguaba Grande).