Policiais prendem três homens com drogas em Santo Antônio de Pádua - Divulgação

Publicado 06/07/2022 08:41

Rio - Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) prenderam, nesta terça-feira (5), três criminosos com drogas em Santo Antônio de Pádua, no Norte do estado.

De acordo com a corporação, as prisões aconteceram após denúncias recebidas sobre um ponto de venda de drogas na localidade conhecida como Beco do Levi, no bairro Santa Luzia. Com os suspeitos foram apreendidas 47 buchas de maconha, 35 papelotes de cocaína, material para embalar entorpecentes, dois telefones celulares e R$ 200 em espécie.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 136ª DP (Santo Antônio de Pádua).