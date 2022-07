Trens da SuperVia estão operando com intervalos irregulares - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Trens da SuperVia estão operando com intervalos irregularesArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 06:36

Rio - Pelo terceiro dia consecutivo, os passageiros enfrentaram problemas nos trens. De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Saracuruna, Santa Cruz e Deodoro circularam com atrasos nesta quarta-feira (6). A concessionária informou que o motivo dos intervalos irregulares seriam os roubos de cabos que afetam a sinalização. Os demais ramais operaram normalmente.

Segundo a concessionária, os clientes estão sendo informados da normalização através do sistema de áudio das estações.

O trecho entre Japeri e Comendador Soares passou a contar com intervalos médios de 20 minutos e de 10 minutos entre Nova Iguaçu e a Central do Brasil. No ramal Saracuruna, o intervalo é de 20 minutos entre Gramacho e a Central do Brasil.



Os intervalos médios também são de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamin do Monte no ramal de Santa Cruz, interligado ao Deodoro. Os intervalos são de 10 minutos entre Campo Grande e a Central do Brasil.

De acordo com relatos das redes sociais, o intervalo nos trens ultrapassou os 30 minutos nesta manhã.

"Chego na estação engenho novo 05:41... São 06:07 e nada de trem sentido central, SuperVia? 34 minutos [de atraso]. 20 é MENTIRA. Não tem condição", disse o passageiro.



Furto de cabos de sinalização