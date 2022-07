Agentes do batalhão de Jacarepaguá estão ocupando as principais vias da região da Cidade de Deus, como a avenida Edgar Werneck - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Agentes do batalhão de Jacarepaguá estão ocupando as principais vias da região da Cidade de Deus, como a avenida Edgar WerneckVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 07:06 | Atualizado 06/07/2022 13:26

Rio - A Polícia Militar realiza operações, na manhã desta quarta-feira (6), em diversos pontos do Rio de Janeiro. Os agentes ocupam comunidades nas zonas Norte e Oeste da cidade e na Região Metropolitana.

A PM informou que equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio de outros batalhões da Zona Oeste, realizam uma operação na Comunidade da Cidade de Deus. Os objetivos da ação são a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que atuam praticando roubos na região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Os agentes estão ocupando as principais vias da região da comunidade, como as avenidas Edgar Werneck e Miguel Salazar Mendes de Moraes.



Um criminoso com mandado de prisão em aberto foi capturado, já em outro ponto, três criminosos foram presos portando duas pistolas calibre 9mm e e drogas a serem contabilizadas. Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a 32ª DP (Taquara).

Na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, atuam agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), com o apoio de outros batalhões da Capital, realizam uma operação. Dentre os objetivos, está a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que fazem desmanche de veículos roubados.

Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação nas Comunidades Furquim Mendes e do Dique, entre os bairros de Vigário Geral e Jardim América. A ação tem como propósito a remoção de barricadas, a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que atuam na localidade em roubos de veículos e cargas nas principais vias que cruzam a região.