Matheus Rangel Alves, de 26 anos, foi preso suspeito de aplicar o golpe em empresário - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 06/07/2022 10:22

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, na terça-feira (5), Matheus Rangel Alves, de 26 anos, em um apartamento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeito de aplicar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" e roubar R$ 70 mil de um empresário. O crime foi cometido dentro do apartamento da vítima, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo o empresário, ele conheceu o criminoso através de um aplicativo de relacionamento em maio deste ano e começaram a conversar frequentemente.



De acordo com as investigações, após um mês de conversa, os dois marcaram um encontro na tarde de um domingo. Na ocasião, a vítima buscou o criminoso na estação de metrô do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e o levou para o seu apartamento, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, onde fizeram uso de bebidas alcoólicas.

O empresário contou aos policiais que começou a se sentir mal depois de beber um drink e logo perdeu a consciência. Foi então que o criminoso aproveitou para roubar a vítima. Além de dinheiro, outros objetos como joias, computadores, celulares e bolsas de grifes foram roubadas.



Nas imagens das câmeras de segurança do condomínio da vítima é possível observar Matheus entrando com o empresário e saindo com duas bolsas cheias de pertences. O suspeito ainda tentou levar o carro da vítima, mas como não conseguiu dar partida, deixou o veículo no local, chamou um carro de aplicativo e fugiu.

Ainda segundo o delegado da titular, Felipe Santoro, para não ser reconhecido, Matheus chegou a pintar os cabelos de loiro, mas uma tatuagem no pescoço o denunciou.



"Trata-se de um crime grave, em que a vítima foi incitada a ingerir bebida alcoólica com drogas que a tiraram de seu estado normal e, aproveitando-se disso, o criminoso roubou objetos de valor de sua residência. É importante ressaltar a importância do registro de ocorrência, pois sabemos que, em muitos casos semelhantes, homens e mulheres acabam, por vergonha, deixando de procurar as delegacias, dificultando a responsabilização criminal e deixando de impedir que pessoas caiam em novos golpes", explicou o delegado.



Matheus continua preso e à disposição da Justiça.

Mulher é presa por aplicar o golpe de "boa noite, Cinderela"



Na última quarta-feira (19), a 13ª DP (Ipanema), com auxílio da 12ª DP (Copacabana), também prendeu uma mulher suspeita de cometer o mesmo crime . Luciana dos Santos da Conceição, que trabalha como garota de programa em Copacabana, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com as investigações, o homem que foi vítima de Luciana relatou em depoimento que no último dia 5, por volta das 21h, andava pelas ruas do bairro quando conheceu uma mulher que se apresentou pelo nome de Vitória. Pouco depois, os dois foram até um motel em Botafogo. A vítima disse que assim que chegou ao local Luciana lhe ofereceu uma bebida. Após ingerir o líquido, a vítima perdeu os sentidos.

Foi neste momento que a criminosa se aproveitou da situação para realizar diversas transações bancárias, através de Pix do celular da vítima para sua própria conta. Ao todo, R$ 10 mil foram roubados. Após recuperar a consciência, o homem foi embora e solicitou atendimento em um hospital, onde foi medicado e informado de que havia sido vítima do golpe.

O caso foi registrado na 13ª DP e Luciana teve a conta bancária bloqueada. A golpista, então, voltou a procurar a vítima e começou extorqui-la, indo ao seu local de trabalho e exigindo mais dinheiro. Ela ameaçava colocar drogas no estabelecimento do homem, também localizado em Copacabana. Com medo, a vítima retornou à 13ª delegacia e voltou a denunciar a mulher.