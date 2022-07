Policiais apreendem 439 trouxas de maconha na Lapa - Divulgação

Policiais apreendem 439 trouxas de maconha na LapaDivulgação

Publicado 06/07/2022 10:23

Rio - Agentes do Programa Lapa Presente apreenderam, na noite desta terça-feira (5), 439 trouxas de maconha na porta de uma casa na Lapa, no Centro do Rio. O suspeito que estaria com a droga fugiu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, a equipe estava em patrulhamento na Travessa do Mosqueira, quando o suspeito demonstrou nervosismo e fugiu ao ver os agentes.

Além da grande quantidade de maconha, 136 papelotes de cocaína, 98 papelotes de crack, uma réplica de arma e R$ 26 foram encontrados na porta da residência. Todo o material apreendido foi encaminhado até a 5ª DP (Mem de Sá).