A pista central precisou ser interditada, no sentido São Conrado, altura da estação BRT Jardim OceânicoCentro de Operações Rio

Publicado 06/07/2022 10:11

Rio- Dois homens morreram em um grave acidente na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na noite desta terça-feira (5).

As vítimas foram identificadas como Marcelo Bernardo, de 50 anos, e Gabriel de Camargo, 48. Gabriel dirigia uma moto, quando atropelou Marcelo, que morreu na hora. O motociclista ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h30 e provocou a interdição da pista central da via, na altura do BRT Jardim Oceânico. O Centro de Operações Rio informou que o desvio foi realizado para a pista lateral e o trânsito sofreu retenções com reflexos na Avenida das Américas, desde a altura do Downtown.