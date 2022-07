Policiais prendem foragido com drogas em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 06/07/2022 12:26

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, na noite desta terça-feira (5), um homem que estava foragido com 299 cápsulas de cocaína em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo a corporação, agentes estavam em patrulhamento pela Travessa Francisco Viana, no bairro Porto do Carro, quando viram o suspeito com uma sacola. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir. Após realizarem buscas pela região, PMs capturaram o criminoso.

Além da cocaína, foram apreendidos cinco buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 20.

O suspeito foi encaminhado junto com o material apreendido para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde foi autuado por tráfico de drogas. O criminoso já teve outras quatro anotações pelo mesmo crime.