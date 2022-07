Momento em que motoqueiro é imobilizado d forma truculenta por três militares - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/07/2022 12:06

Rio - Um motociclista alega ter sido vítima de uma ação truculenta de policiais militares durante uma abordagem na última segunda-feira (04), na RJ-232, em São Francisco de Itabapoana, no Norte fluminense. A cena foi filmada por pedestres e circula nas redes sociais. A PM abriu uma sindicância para investigar o caso.

No vídeo, o homem é jogado no chão e cercado por três policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Um dos militares grita com o homem pedindo para que ele deite no chão, na tentativa de imobilizá-lo. O motociclista se recusa a atender a ordem e, por isso, um segundo policial força o pé em suas costas. Em seguida, ele é levado pelos agentes da até a viatura e colocado na parte de trás do veículo.

Já em outro vídeo das redes sociais gravado pelo próprio motoqueiro, em frente à 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), ele confessa que estava sem capacete e não era habilitado. Nas imagens, ele denuncia que levou coronhada de fuzil no peito, além de mostrar os ferimentos. O homem ainda desmentiu a versão de um dos agentes, que afirmou ter sido atropelado por ele durante a abordagem.

"Levei mais de uma hora dentro da viatura, naquele sol quente, e os policiais continuaram na blitz. Quando chegou no hospital, ele [o agente responsável pela abordagem] desceu na cadeira de rodas para fazer exame de mentira, porque ele não estava com nada. Estou indo para Campos fazer corpo de delito", desabafou o motoqueiro no vídeo.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que, de acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi atingida por um motociclista durante tentativa de abordagem na RJ-232. Após tentar furar o bloqueio e atingir um dos policiais, o condutor ainda resistiu à prisão.

Ainda segundo a Polícia Militar, o agente responsável pela abordagem sofreu ferimentos no rosto, mão e pé, e foi conduzido juntamente com o motoqueiro para o Hospital Municipal Manoel Carola. Posteriormente, foi constatado na 147ª DP que o condutor não possuía habilitação na categoria para pilotar motocicleta. O homem foi autuado pelos crimes de Lesão Corporal Devido a Acidente de Trânsito e Desobediência.

Paralelamente ao registro na delegacia, o comando do BPRv instaurou um procedimento apuratório interno para investigar as circunstâncias do fato.