Vídeo de homens com capuz pedindo bênção em igreja é uma peça de teatroReprodução

Publicado 05/07/2022 17:15 | Atualizado 05/07/2022 17:25

Rio - Vídeo de traficante pedindo oração a pastor, que circula nas redes sociais, é uma peça de teatro que aconteceu em uma igreja no Morro do Borel, na Zona Norte do Rio. A 37ª DP (Ilha do Governador) chegou a instaurar procedimento apuratório sobre o material após o Portal dos Procurados, ligado ao disque-denuncia, divulgar em seu perfil oficial, nesta terça-feira (5), de que se tratava do traficante, vulgo T-Rex, atuante na favela do INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, ele é um dos principais aliados de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico do Morro do Dendê, também na Ilha do Governador.

Depois que o Portal dos Procurados divulgou essas informações, as imagens começaram a circular nas redes sociais e pessoas ligadas à peça de teatro confirmaram que era uma ação cultural na comunidade do Borel. O influenciador Rondinele dos Santos, conhecido como Nelinho do Borel, publicou o vídeo na internet em junho deste ano e teve a conta bloqueada. Hoje ele declara que postou o vídeo com o objetivo de mostrar como é a atuação dentro das comunidades.

Operação

Segundo a Polícia Militar, equipes atuaram nas comunidades Dendê, Guarabu, Bancários, Praia Da Rosa, Querosene, Parque Royal e Boogie Woogie e, com informações do Disque Denúncia (2253-1177), conseguiram prender acusados de tráfico de drogas, sendo um deles apontado como segurança do traficante Mario Henrique Paranhos de Oliveira, vulgo Neves, um chefes do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



A ação tinha como objetivo principal a busca de informações sobre o motorista de aplicativo, Thiago Gomes dos Santos, que é entregador de supermercados. Ele não é visto desde o dia 19 de maio, quando saiu para trabalhar, e desapareceu em uma viagem para o Complexo do Dendê. Segundo relatos de moradores, traficantes pertencentes à facção criminosa comandada por Chapola estariam envolvidos no desaparecimento do motorista.